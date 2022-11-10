О влиянии осанки на головные боли рассказала ортопед

Неправильная осанка может приводить к головным болям, рассказывает «Газете.Ru» травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Антонина Завадская.

По словам специалиста, сутулая спина оказывает давление на грудную клетку, что оказывает негативное влияние на разные части организма.

«Сдавливание сосудов шеи приводят к кислородному голоданию головного мозга. В результате человек чувствует усталость, вялость, в некоторых случаях начинает болеть голова», — подчеркивает ортопед.

Чтобы избежать неприятных последствий, осанку необходимо контролировать, а также выполнять специальные упражнения.

«Для выполнения первого необходимо прижаться спиной к стене, опустить руки, расслабить плечи. Удерживайте это положение несколько секунд, а затем пройдитесь и старайтесь сохранять правильную осанку. В другом упражнении прижмитесь спиной к стене, встаньте на носки и потянитесь вверх. Подождите несколько секунд и потом возвращайтесь в исходную позицию. Повторять эти действия можно до 10 раз», — заключает Завадская.

Эксперт советует выполнять упражнения на баланс. Они способны развивать гибкость и улучшать координацию.