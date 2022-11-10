О влиянии осанки на головные боли рассказала ортопед

По словам специалиста, сутулая спина оказывает давление на грудную клетку, что оказывает негативное влияние на разные части организма.
«Сдавливание сосудов шеи приводят к кислородному голоданию головного мозга. В результате человек чувствует усталость, вялость, в некоторых случаях начинает болеть голова», — подчеркивает ортопед.
Чтобы избежать неприятных последствий, осанку необходимо контролировать, а также выполнять специальные упражнения.
«Для выполнения первого необходимо прижаться спиной к стене, опустить руки, расслабить плечи. Удерживайте это положение несколько секунд, а затем пройдитесь и старайтесь сохранять правильную осанку. В другом упражнении прижмитесь спиной к стене, встаньте на носки и потянитесь вверх. Подождите несколько секунд и потом возвращайтесь в исходную позицию. Повторять эти действия можно до 10 раз», — заключает Завадская.
Эксперт советует выполнять упражнения на баланс. Они способны развивать гибкость и улучшать координацию.