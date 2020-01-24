О вреде от любимых россиянами супов рассказали эксперты

В «черный список» вошли самые распространенные супы — борщ и щи, пишет magadanmedia.ru.

Кислая капуста и томаты вредны людям с болезнями желудка, как и зажарка, необходимая для их приготовления, предупредили медики. Кроме того, капуста и морковь являются овощами, которые впитывают в себя нитраты.

Куриный бульон

Что касается супов на курином бульоне, то тут есть нюанс — безвредны лишь супы из домашней курицы, а «магазинные» куры буквально напичканы химическими добавками для усиления роста, и на здоровье такой бульон положительно повлиять не может.

Не рекомендуется варить бульоны из субпродуктов — печень, почки и сердца животных сочетают в себе все самое вредное, что съели животные при жизни, а в говяжьих костях при исследованиях можно обнаружить соли и тяжелые металлы, что также вредно для организма.

Без мяса

Многие считают полезными овощные супы. Но такой суп скорее можно назвать бесполезным, поскольку при термообработке овощи теряют витамины и полезные свойства, пишет «Росбалт».

Уха

Рыбные супы опасны тем, что некоторые виды рыбы содержат в себе ртуть. В частности, это тунец, окунь, палтус и морская форель.

Ртуть содержится также и в кальмарам, в креветках выявлена большая доза мышьяка, в мидиях — вещество сакситоксин, которое может вызвать нервно-паралитическое действие.

Правда, пока ничего не сказано о грибном супе. Значит — приятного аппетита!