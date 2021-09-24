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Здоровье

О времени завершении пандемии заявил глава фармкомпании и сравнил вакцины с iPhone

Генеральный директор фармацевтической группы Moderna Стефан Бансель прогнозирует завершение пандемии, унесшей жизни почти 4,55 млн человек по всему миру, через год.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

По его словам, к середине 2022 года на планете будет достаточно доз, чтобы защитить все человечество и вернуться к нормальной жизни, пишет Die Neue Zürcher Zeitung.

По словам босса Moderna, кампании ревакцинации могут варьироваться в зависимости от возраста людей: одна инъекция в год для самых пожилых, каждые три года для самых молодых и здоровых. Чтобы избежать увеличения числа уколов, генеральный директор также намерен предложить вместе с Moderna комбинированную вакцину против гриппа и Covid к 2023 году, пишет bfm.ru.

«Пациенты получат одну инъекцию и будут вакцинированы против нескольких вирусов», — сказал он.

Чтобы избежать повторения пандемии, глава компании также стремится предлагать вакцины «как в случае с iPhone» с регулярными обновлениями.

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