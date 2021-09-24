О времени завершении пандемии заявил глава фармкомпании и сравнил вакцины с iPhone

Генеральный директор фармацевтической группы Moderna Стефан Бансель прогнозирует завершение пандемии, унесшей жизни почти 4,55 млн человек по всему миру, через год.

По его словам, к середине 2022 года на планете будет достаточно доз, чтобы защитить все человечество и вернуться к нормальной жизни, пишет Die Neue Zürcher Zeitung.

По словам босса Moderna, кампании ревакцинации могут варьироваться в зависимости от возраста людей: одна инъекция в год для самых пожилых, каждые три года для самых молодых и здоровых. Чтобы избежать увеличения числа уколов, генеральный директор также намерен предложить вместе с Moderna комбинированную вакцину против гриппа и Covid к 2023 году, пишет bfm.ru.

«Пациенты получат одну инъекцию и будут вакцинированы против нескольких вирусов», — сказал он.

Чтобы избежать повторения пандемии, глава компании также стремится предлагать вакцины «как в случае с iPhone» с регулярными обновлениями.