О задержках в доставке лекарств в аптеки предупредили россиян

Об этой проблеме предупредили в Росздравнадзоре.
Причина — высокий спрос и логистические проблемы поставщиков и производителей.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионам страны поручено сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца.
По словам главы ведомства, наблюдаются задержки в поставках в Россию лекарств иностранного производства. Но производители не заявляли об отказе сотрудничества с российской стороной.
Наращивание производства лекарств в самой России идет опережающими темпами, добавил Мурашко.
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