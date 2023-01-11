11 января
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Здоровье

О задержках в доставке лекарств в аптеки предупредили россиян

В России могут наблюдаться временные задержки в доставке лекарств в аптеки, сообщает ТАСС.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

Об этой проблеме предупредили в Росздравнадзоре.

Причина — высокий спрос и логистические проблемы поставщиков и производителей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионам страны поручено сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца.

По словам главы ведомства, наблюдаются задержки в поставках в Россию лекарств иностранного производства. Но производители не заявляли об отказе сотрудничества с российской стороной.

Наращивание производства лекарств в самой России идет опережающими темпами, добавил Мурашко.

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