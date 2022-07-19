Об эффективности российских вакцин от поражения легких при ковиде рассказали эксперты

Для сравнения: аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» — 71%, вакцины «КовиВак» — 46%. К такому выводу пришли ученые и медики Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина. <На их исследование ссылается РБК.>

Авторы сообщают — это первое независимое изучение эффективности вакцин против поражения легких, вызванного коронавирусом.

Анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус — почти 24 тыс. человек.

Пациенты, которых направили на КТ, сами сообщали, какой вакциной прививались. Всего чуть более 300 человек привились «ЭпиВакКороной».

«Им особо никто и не прививается, в основном же везде „Спутник“, так что я не вижу здесь проблем. Я, например, такое не слышал, но особо и не слежу, потому что „ЭпиВакКороны“ практически нигде нет. Если эти данные есть, Минздрав должен объявить. Есть мнение отдельных специалистов, построенное на результате их исследований. Насколько это может считаться истиной в последней инстанции, я не призываю не верить, но считать результат одного локального исследования окончательной истиной, наверное, тоже не совсем правильно», — пояснил bfm.ru Александр Пальман, доцент Первого медуниверситета имени Сеченова, врач-пульмонолог.

Эффективность «Спутника V» на фоне распространения новых штаммов ковида тоже падает, но тем не менее она остается самой высокой среди российских вакцин, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Между тем заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю выросла на 30%, сообщили в оперштабе. Новый пик ковида, возможно, придется на конец лета, предполагает ряд эпидемиологов.