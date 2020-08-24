Об изменении внешности у блогеров рассказал пластический хирург

У людей, постоянно сидящих в соцсетях, появляется второй подбородок, рассказал в эфире радио Sputnik пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Это происходит из-за снижения тонуса платизмы — мышцы, которая идет от подбородка до ключицы.

Дело в том, что наиболее комфортное положение для использования смартфона — это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Именно из-за опущенной головы срединная платизма становится глубинной и происходят изменения внешности у людей в возрасте от 25 лет и старше, пишет Lenta.ru.

Тем не менее хирург отметил — дефект можно исправить. Для этого надо убрать жировую ткань на шее. Также помогает специальная гимнастика для повышения тонуса мышц.