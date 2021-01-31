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Здоровье

Об общих симптомах коронавируса и ОРВИ рассказал эксперт

Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления коронавируса, поскольку для всех этих заболеваний характерно поражение дыхательных путей, рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Грипп, ОРВИ.
Грипп, ОРВИ.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Каждое из респираторных заболеваний затрагивает какой-то из отделов дыхательной системы. Так, при коронавирусе чаще всего страдают носовая полость и легкие, однако могут встречаться и такие симптомы как боль в горле, першение и кашель при поражении гортани или трахеи.

Также медик напомнил об интоксикационном синдроме, который тоже может возникнуть при любой инфекции и проявляется головной болью, ломотой в теле и повышением температуры. Инфекционист подчеркнул — для постановки правильного диагноза в этом случае нужны лабораторные исследования, передает РИА «Новости».

Он также добавил — иногда симптомы коронавируса могут замечать у себя люди с повышенной тревожностью, склонные к депрессивным проявлениям, пишет «Росбалт». У них даже может повышаться температура при том, что на самом деле они здоровы.

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