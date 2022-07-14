14 июля
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Здоровье

Об опасных болезнях после контакта с дикими ежами предупредила врач

Встреча с диким ежом представляет угрозу для здоровья человека, рассказала, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, пишут «Известия».

Ежик.
Ежик.
СС0

Попытка погладить ежа может закончится укусом клещей, которые обитают в его иголках.

Также при уколе иглой велик риск заразиться грибковой инфекцией или стригущим лишаем.

«Ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства и в данном случае ничем не отличаются, например, от диких бешеных лис. Получить заболевание можно не только от укуса животного, но даже соприкоснувшись с его слюной. У человека вирус может вызвать тяжелые неврологические нарушения и привести к летальному исходу», — предупредила врач.

При контакте с ежом можно заразиться крымской геморрагической лихорадкой, если принести больное животное домой, пишет Газета.Ru.

Еще одной опасной инфекцией, переносчиками которой могут быть ежи, является сальмонеллез. Бактерии распространяются от фекалий животных на их тела и среду обитания.

Ранее жительница Алтайского края сняла крупного ежика на водопое.

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