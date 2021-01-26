Об опасности полезных продуктов рассказала врач

Навредить может любая еда, и следует учитывать индивидуальные особенности человека и количество съеденного или выпитого им продукта.

«Молочка» и мясо

Молоко нередко вызывает аллергию, а дети часто страдают непереносимостью молочного белка. В этих случаях популярный продукт идет человеку во вред.

В список опасной пищи попал йогурт, который рекламируют как продукт, улучшающий пищеварение. Ведь зачастую в этом продукте много консервантов и красителей, которые вредят здоровью.

Мясо богато витамином B12 и железом, необходимым организму, но при частом потреблении этого продукта повышается риск заболеть раком кишечника.

Рыба

Морская рыба содержит жирные кислоты омега-3. Ценятся семга, форель. Но ценные породы рыб растят на искусственных фермах, где для быстрого набора веса используют комбикорм, а для предотвращения болезней — антибиотики.

«Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть», — уверена эксперт.

Каша CC0

Каша

Каши также следует есть с осторожностью. Овсянка, которую советуют во время диет, содержит хитиновую кислоту, вымывающую из организма кальций и железо.

Ягоды

Врач объяснила, почему ягоды и фрукты могут представлять опасность, пишет Lenta.ru.

«Сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию!» — отметила она.

А вот депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее призвал россиян хлебать бульон на костях. Депутат отметил, что в стране необходимо заняться культурой питания и спортом, если «мы не ходим превратиться в американцев».