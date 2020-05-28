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Здоровье

Об опасности вакцины от коронавируса рассказал пульмонолог Минздрава

Желание разработать вакцину от коронавируса за короткие сроки может повлиять на ее качество и безопасность, заявил в эфире телеканала «Доктор» главный внештатный пульмонолог Минздрава России Андрей Малявин.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«На самом деле то, что сейчас, из политических соображений форсируются <события>, я понимаю, что есть общественная потребность, но никто не отменял надлежащую клиническую практику — порядок испытаний любых лекарственных препаратов, любых средств воздействия на организм, где во главу была поставлена безопасность», — сказал пульмонолог, отметив, что создание вакцины превратилось в политическую гонку между странами.

Малявин также признался, что не намерен в будущем прививаться, пишет ura.ru. По его словам, ни одна вакцина на сегодняшний день не может полностью защитить человека от болезни. Более того, были случаи, когда от вакцины люди болели тяжелее, чем от болезни, и когда от вакцины умирали тысячи людей.

Ранее глава Минздрава заявил, что вакцина от COVID-19 скоро будет доступна для широкого применения.

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