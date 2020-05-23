Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Об опасной паталогии зараженных COVID-19 рассказали исследователи

Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности с циррозом, демонстрируют значительно более высокие показатели смертности от COVID-19, чем люди без гепатопроблем, говорится в исследовании, опубликованном в профильном издании Journal оf Hepatology.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Международная группа ученых изучила данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на коронавирус.

Выяснилось, что примерно половине из этих пациентов после госпитализации в том или ином виде требовалась вентиляция легких, а в 40% случаев такие пациенты умирали.

За время пандемии COVID-19 уровень смертности у людей с проблемами с печенью значительно возрос, отмечают исследователи, пишет bfm.ru. При этом почти в 80% случаев смертей пациентов, больных циррозом, причиной стало заболевание легких.

Между тем группа молекулярных биологов утверждает — коронавирус-мутант разделился на три опасные линии.

Мутант

Линии отличаются как заразностью, так и тем, как именно они распространялись по разным уголкам Земли.

Первые две из них, названные учеными «линия A» и «линия B» отличаются друг от друга, при этом они появились в первые дни развития эпидемии — в ноябре или в декабре 2019 года. Изначально «линия A» и «линия B» распространялись на территории Китая, однако впоследствии они проникли в прочие страны Азии и на западное побережье США.

Линия C, для которой характерна высокая скорость роста, возникла в конце февраля в Европе. Уникальные для нее мутации расположены в тех участках генома вируса, которые непосредственно отвечают за его размножение и проникновение в клетки.

Еще с первых дней развития вспышки COVID-19 в китайском Ухане ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует вызвавший ее коронавирус.

Сегодня известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, как и возбудитель гриппа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость