Об опасной паталогии зараженных COVID-19 рассказали исследователи

Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности с циррозом, демонстрируют значительно более высокие показатели смертности от COVID-19, чем люди без гепатопроблем, говорится в исследовании, опубликованном в профильном издании Journal оf Hepatology.

Международная группа ученых изучила данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на коронавирус.

Выяснилось, что примерно половине из этих пациентов после госпитализации в том или ином виде требовалась вентиляция легких, а в 40% случаев такие пациенты умирали.

За время пандемии COVID-19 уровень смертности у людей с проблемами с печенью значительно возрос, отмечают исследователи, пишет bfm.ru. При этом почти в 80% случаев смертей пациентов, больных циррозом, причиной стало заболевание легких.

Между тем группа молекулярных биологов утверждает — коронавирус-мутант разделился на три опасные линии.

Мутант

Линии отличаются как заразностью, так и тем, как именно они распространялись по разным уголкам Земли.

Первые две из них, названные учеными «линия A» и «линия B» отличаются друг от друга, при этом они появились в первые дни развития эпидемии — в ноябре или в декабре 2019 года. Изначально «линия A» и «линия B» распространялись на территории Китая, однако впоследствии они проникли в прочие страны Азии и на западное побережье США.

Линия C, для которой характерна высокая скорость роста, возникла в конце февраля в Европе. Уникальные для нее мутации расположены в тех участках генома вируса, которые непосредственно отвечают за его размножение и проникновение в клетки.

Еще с первых дней развития вспышки COVID-19 в китайском Ухане ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует вызвавший ее коронавирус.

Сегодня известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, как и возбудитель гриппа.