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Здоровье

Об особом сценарии распространения COVID-19 в России рассказала вирусолог

России удалось избежать резкого роста числа инфицированных COVID-19 благодаря введению режима самоизоляции. Однако его несоблюдение в Москве вывело нашу страну на собственный сценарий развития эпидемии, пока не похожий на другие, заявила Ura.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — рассказала специалист.

Вспышка коронавируса в стране развивается не по итальянскому, испанскому или американскому сценарию, но это и не более оптимистичный греческий или австрийский варианты, отметила вирусолог.

Ранее Попович рассказала, что распространение коронавируса в России больше не развивается по оптимистическому сценарию, пишет bfm.ru.

Вирусолог добавила — в США рост числа зараженных с тысячи до 10 тыс. человек произошел за шесть дней.

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