Об особом сценарии распространения COVID-19 в России рассказала вирусолог

«У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — рассказала специалист.
Вспышка коронавируса в стране развивается не по итальянскому, испанскому или американскому сценарию, но это и не более оптимистичный греческий или австрийский варианты, отметила вирусолог.
Ранее Попович рассказала, что распространение коронавируса в России больше не развивается по оптимистическому сценарию, пишет bfm.ru.
Вирусолог добавила — в США рост числа зараженных с тысячи до 10 тыс. человек произошел за шесть дней.