Облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США

Вечером 30 марта на Солнце прошла вспышка М1.21, которая образовала облако негативной энергии.

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю. Россияне массово чувствовали недомогание: скачки давления, тошноту, головную боль, усталость. Ученые назвали эту бурю сильнейшей за последние 6 лет.

Выброс плазмы магнитудой Х1.1 отключило коротковолновую связь над Северной и Центральной Америкой.

Прогноз

Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 магнитных бурь. Максимальных значений достигнут не менее 15%.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Негативная энергия

Солнце выбросило облако плазмы, или корональное облако. Именно оно может достигнуть Земли и причинить ущерб электрооборудованию или космическим спутникам.

Расписание магнитных бурь на апрель 2024

Почти весь месяц геомагнитная обстановка будет спокойной, за исключением 21 и 22 чисел. Тогда магнитная буря достигнет пяти баллов, ей прогнозируют класс G1.

Расписание магнитных бурь в апреле 2024 года. https://xras.ru/forecast_activity.html

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