28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Обнаружили в мозге круглых червей у шести человек после семейного застолья

После семейного застолья шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами, сообщает People.

Это произошло в США.

Источником заражения семейства стала медвежатина, указывает Lenta.ru.

Заразившиеся члены семьи рассказали, что мясо готовили на гриле с овощами. Сначала оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно.

Впоследствии личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи, даже у тех, кто ел только овощи.

Всех госпитализировали. После лечения заразившихся выписали из госпиталя.

Ранее сибиряки съели грибы из Алтайского края и заразились опасной болезнью. Жители Иркутска заразились ботулизмом. Также в Алтайском крае супруги умерли после того, как поели копченое мясо.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость