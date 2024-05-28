Это произошло в США.
Источником заражения семейства стала медвежатина, указывает Lenta.ru.
Заразившиеся члены семьи рассказали, что мясо готовили на гриле с овощами. Сначала оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно.
Впоследствии личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи, даже у тех, кто ел только овощи.
Всех госпитализировали. После лечения заразившихся выписали из госпиталя.
Ранее сибиряки съели грибы из Алтайского края и заразились опасной болезнью. Жители Иркутска заразились ботулизмом. Также в Алтайском крае супруги умерли после того, как поели копченое мясо.
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