Оборудование стоимостью больше 10 млн рублей установят в одной из больниц Алтайского края

Флюорограф стоимостью больше 10 млн рублей установят в алтайской больнице. Об этом сообщает altairegion22.

В Солонешенской центральной районной больнице оборудуют кабинет под новый цифровой флюорограф. Оборудование поступает в рамках национального проекта «Здравоохранение». На его приобретение из федерального бюджета выделили 10 150 000 рублей.

Новый флюорограф подключат к системе регионального архива медицинских изображений. Это даст возможность перепроверять снимки и при необходимости проводить консультации со специалистами в дистанционном формате.

Обследовать пациентов на новом оборудовании начнут уже в июле.

Ранее сообщалось, что в барнаульской больнице появился микроскоп за 15 млн рублей.

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