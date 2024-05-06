Оборудование стоимостью больше 10 млн рублей установят в одной из больниц Алтайского края

В Солонешенской центральной районной больнице оборудуют кабинет под новый цифровой флюорограф. Оборудование поступает в рамках национального проекта «Здравоохранение». На его приобретение из федерального бюджета выделили 10 150 000 рублей.
Новый флюорограф подключат к системе регионального архива медицинских изображений. Это даст возможность перепроверять снимки и при необходимости проводить консультации со специалистами в дистанционном формате.
Обследовать пациентов на новом оборудовании начнут уже в июле.
Ранее сообщалось, что в барнаульской больнице появился микроскоп за 15 млн рублей.
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