Очередь из машин скорой помощи зафиксировали у ковидного госпиталя в Новосибирске

Восемь машин скорой помощи выстроились у перепрофилированной под COVID-19 горбольницы № 3 в Новосибирске.

«С 20:00 14 июня до 8:00 16 июня горбольница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники», — сообщили в областном минздраве.

В минздраве также уточнили, что скопление машин скорой произошло однократно, когда «наблюдалось максимальное количество обращений», пишет Тайга.инфо.

Между тем в Новосибирске еще две больницы превратят в коронавирусные госпитали. Это связано с тем, что в регионе растет число заболевших COVID-19, пишет KP.RU.