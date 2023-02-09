Один маленький гнилой зуб. Барнаульский стоматолог рассказала о страшных последствиях плохой гигиены рта

Зубная боль не похожа ни на что. Однако многие предпочитают спасаться обезболивающими и выть по ночам, но как можно дольше откладывать поход к врачу. Между тем правильная гигиена полости рта может спасти от многих серьезных проблем. И речь идет не только о потере зубов, но и о гораздо более сложных заболеваниях. Разбираемся, к чему приводят запущенные зубы и как правильно за ними ухаживать.

Почему нужно чистить ротовую полость

Наш организм — единое целое и если одно из звеньев не работает, это приводит к сбою. Исследования показали, что плохое стоматологическое здоровье связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений при беременности и развитием сахарного диабета. Об этом рассказала Светлана Григорьева, стоматолог-гигиенист Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Полость рта нестерильна, там особая микрофлора, поэтому ухаживать за ней необходимо всегда. Даже если нет зубов. Слизистая может травмироваться и привести к более серьезным заболеваниям.

Могут возникать респираторные инфекции, когда бактерии из полости рта спускаются по дыхательной системе и оседают в легких. При плохой гигиене в организме развиваются воспалительные реакции, поскольку бактерии, которые живут в кармане между зубами и деснами, попадают в кровоток.

Стоматолог CCO

В свою очередь воспаление повышает риск развития мерцательной аритмии (нерегулярное сердцебиение) и сердечной недостаточности (нарушение способности сердца перекачивать кровь).

Вся пищеварительная система начинается в полости рта. Если что-то там не так, страдает качество пережевывания пищи, грубо говоря, человек начинает глотать пищу кусками. В каких-то продуктах приходится себе отказывать, а это ведет к гастритам, колитам, язве и другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Факт Известно, что лечением зубов люди занимались еще 9 тыс. лет назад. Это подтверждают находки археологов.

Врач. Стоматолог. СС0

Что будет , если затянуть лечение зубов

Если люди годами не ходят к стоматологу, дело может закончиться стационаром челюстно-лицевой хирургии.

Например, не леченый кариес разрушает ткань зуба и доходит до нерва, который погибает и начинает распадаться. Челюсть вокруг зуба заражается и воспаляется, затем дело доходит и до костной ткани челюсти. И тогда речь идет уже не только о сохранении зуба, но и о сохранении жизни человека.

Да, если мы говорим уже о запущенных случаях болезней зубов, то можно довести себя и до летального исхода. Появляются большие отеки, происходит бактериальный воспалительный процесс.

Стоматология. Анна Зайкова.

Когда идти к врачу

В идеале раз в полгода все должны осматриваться у стоматолога даже если ничего не болит. Врач проведет ревизию зубов и все полости рта, подскажет, какие выбрать средства гигиены, даст советы по укреплению стоматологического здоровья.

Если появилась боль, затягивать процесс не стоит, сразу идите к врачу. Боль может отдавать в висок, нижнюю челюсть, даже в руки. Бывает так, что болит «вся голова». Иногда небольшая дырочка есть в нижнем зубе, а болит верхний — над ним. Из-за скрытых полостей при визуальном осмотре пациент не может определить, какой именно зуб болит. Это сможет сделать только доктор.

Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года. Наталья Вязанцева

Какие патологии полости рта самые частые

Большинство патологий полости рта предотвратимы и на ранних стадиях отлично поддаются лечению. Наиболее распространены кариес зубов, заболевания периодонта, потеря зубов и онкологические заболевания полости рта.

Врачи говорят, что их распространенность в мире продолжает расти, потому что изменились условия жизни: во-первых, человеческому организму недостаточно фтора, во-вторых, все больше становится продуктов питания с высоким содержанием сахара.

Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года. Наталья Вязанцева

Какие продукты полезны для зубов

Жесткие овощи и фрукты ( морковь , яблоки , огурцы , свекла)

морковь яблоки огурцы свекла) Зелень ( петрушка , салат латук , лук , укроп , сельдерей)

петрушка салат латук лук укроп сельдерей) Ягоды ( смородина , виноград , земляника , клюква)

смородина виноград земляника клюква) Орехи ( миндаль , кедровый орех , кешью)

миндаль кедровый орех кешью) Молочные продукты ( сыр , творог , йогурт)

сыр творог йогурт) Цитрусовые ( грейпфрут , лайм , апельсин)

грейпфрут лайм апельсин) Морепродукты ( рыба , креветки)

рыба креветки) Мед

Для профилактики заболеваний полости рта врачи рекомендуют существенно снизить долю сахаров в еде и повысить долю фруктов и овощей, а также отказаться от различных напитков в пользу воды.

Медицина. Здоровье. Стоматолог. СС0

Как выбрать щетку для чистки зубов

Обратите внимание на жесткость щетки, советует стоматолог-гигиенист. Мягкие подходят детям после 4−5 лет и взрослым с повышенной чувствительностью зубов.

Средней жесткости — всем, у кого нет проблем с эмалью. Жесткие рекомендованы при повышенной склонности к образованию зубного камня.

Щетку необходимо менять раз в 2−3 месяца, иначе на ней начинают скапливаться болезнетворные бактерии.

Здоровые зубы.

Как правильно чистить зубы

Чистите зубы вертикальными выметающими движениями, от десны к режущему краю зуба. Горизонтальные движения приведут к скоплению налета в межзубных углублениях и повышению чувствительности.

Жевательные поверхности зубов очищайте горизонтальными движениями от задних зубов к передним. Допускаются движения вперед-назад. Всю полость рта нужно чистить не более двух минут.

Не забудьте почистить язык (двигайтесь от корня к кончику), на нем скапливается много микроорганизмов. После щетки используйте нить, ирригатор, ершик. В течение 30 секунд прополощите рот ополаскивателем.

В случае, когда под рукой не оказалось необходимых средств, очистить зубы поможет жевательная резинка без сахара. Ее польза объясняется способностью связывать пищевые остатки и впитывать микробы. Но для достижения очищающего эффекта жевать жвачку можно не дольше пяти минут, иначе бактерии мигрируют обратно в ротовую полость.

Динозавр. Зубы. CC0

Как выбрать пасту

Не все средства гигиены полезны для всех, их стоит подбирать индивидуально. Назначенные однажды врачом лечебные пасты и ополаскиватели не подходят для постоянного применения.

Например, фторсодержащие средства при злоупотреблении могут привести к флюорозу зубов При этом формируются белые или желтые пятна на эмали, а ткань зуба постепенно разрушается.

Средства с антибактериальными компонентами при длительном применении вызывают кандидозный стоматит — белый творожистый налет в виде пятин разной величины, который застилает всю слизистую ротовой полости.

Отбеливающую пасту можно использовать лишь 2−3 раза в неделю. При выборе нужно обращать внимание на содержание в ней минеральных веществ — кальция, фосфора, фторидов. Чем их меньше, тем хуже. Механическое отбеливание достаточно агрессивно действует на эмаль, и минеральные компоненты позволяют ей быстрее восстановиться.

Еще одна группа отбеливающих паст — химические, с содержанием перекиси водорода или активного кислорода. Они проникают глубоко в эмаль и отбеливают ее «изнутри». Чем меньше содержание перекиси в пасте, тем она деликатнее воздействует на зубы.

Беременным, детям и подросткам пользоваться отбеливающими пастами вовсе не рекомендуется.