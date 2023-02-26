Один миллиард людей рискует заболеть холерой

Более миллиарда людей в 43 странах рискуют заболеть холерой. Такие неутешительные прогнозы озвучил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В ВОЗ обеспокоены участившимися случаями вспышки холеры. За последнюю неделю февраля три страны сообщили о новых вспышках.

По словам Филиппа Барбоза, в настоящий момент 22 государства, расположенные в пяти регионах ВОЗ, ведут борьбу с заболеванием.

Филипп Барбоза отметил, что показатели летальности стали самыми высокими за 10 лет — они превысили до 2%. Специалист считает, что причины роста заболевших — это бедность, конфликты и природные бедствия.

Холера — это кишечная инфекция, сопровождающаяся диареей, рвотой и рядом других симптомов. Без лечения летальный исход может наступить через несколько часов.