Фтизиатрическую, наркологическую и психиатрическую помощь в крае ждет масштабная реорганизация. Она начнется уже в первой половине 2023 года. Эти направления долгое время пребывали вне поля зрения чиновников в плане модернизации, а при рассмотрении оказалось, что здесь необходимо наводить серьезный порядок. Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов рассказал в интервью altapress.ru, как планируется усилить эти службы и повысить зарплату врачам.

Фтизиатрия, наркология и психиатрия в крае долгое время не модернизровались, поскольку более пристальное внимание всегда уделялось службам, спасающим и сохраняющим жизни, например реанимации и сердечно-сосудистой хирургии.

Сейчас, например, фтизиатрия представлена рядом больниц с разным уровнем и разными возможностями для оказания медицинской помощи. Есть противотуберкулезные диспансеры в Барнауле, Бийске, Рубцовске, есть Лебяжинская больница, медучреждения в Славгороде и Камне-на-Оби, в Шелаболихе. Все это — разрозненные организации, самостоятельные юридические лица, что ведет иногда к интересным «явлениям».

«Например, в одной из больниц у нас совокупно 44 единицы персонала, — рассказывает Дмитрий Попов. — А количество людей, которые там лечатся — 17 человек. Из всего штата дай Бог половина наберется самих медиков, а другая добрая половина — не медики. В этой больнице три бухгалтера. Что они там считают?»

Елена Анисимова , главный фтизиатр Алтайского края. Минздрав АК.

В крае не хватает фтизиатров и средств на их зарплату тоже, как выяснилось, не хватает, поскольку львиная доля денег уходит на нужды, которые, по словам Попова, «решаются по-другому». «Абсолютно точно можно централизовать бухгалтерию и, вообще, финансово-хозяйственные службы. Одна из первых служб, где произошла информатизация в здравоохранении — это как раз бухгалтерия», — говорит министр.

Другая проблема — уровень оснащенности медучреждений кадрами и их возможности. У каждого есть (и останется) определенный объем прикрепленного населения. Сейчас зачастую где-то мощностей не хватает и пациентов приходится везти в другие организации.

Такие же проблемы есть в психиатрической и наркологической службах. Одна из задач минздрава, по словам Попова, создать нормальные условия для оказания медпомощи во всех медучреждениях, привести их к единообразию.

Голуби и алкоголь. Михаил Хаустов

Министр отметил, что в части модернизации этих служб Алтайский край не станет первопроходцем, в большинстве регионов такая работа проведена. «И они смогли порешать и кадровые и материально-технические вопросы и вопросы лекарственного обеспечения», — подчеркнул министр.

Идея структурных преобразований родилась не вчера, ее обсуждают уже несколько лет. Однако долгое время работам мешала коронавирусная обстановка.

В процессе модернизации будет создано одно головное юридическое лицо для каждого направления — диспансер в Барнауле, медучреждения в районах края станут структурными подразделениями — отделениями или филиалами. Все материально-технические вопросы заберет на себя «голова», в обязанностях главврачей на местах будет лишь оказание качественной медпомощи населению. «Мы сталкиваемся с массой ситуаций, когда человек говорит: „Не хочу я быть главным“, потому что финансовые и материально-технические обязательства — это действительно сложно», — говорит министр.

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана. zdravalt.ru

По идее, модернизация должна решить многие вопросы, в том числе, централизованный, а значит более качественный закуп лекарств, формирование тарифов, ведение бухгалтерии и прочее. «Тем самым мы убираем эти многократно дублированные затраты и высвобождаем средства, внутренне перераспределяем их так, чтобы изменить уровень оплаты труда медработников, — говорит Дмитрий Попов. — Это главная задача, все-таки в этих службах вредные условия труда, и люди должны иметь другие доходы».