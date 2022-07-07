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Здоровье

Официально: самый дорогой препарат в мире появился в России. Подробности о лекарстве

Самый дорогой в мире препарат Zolgensma («Золгенсма»), который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Укол.
Укол.
СС0

«Первые упаковки „Золгенсма“ получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы „Честный знак“. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — цитирует сообщение оператора «Интерфакс».

В конце прошлого года Минздрав зарегистрировал в России препарат «Золгенсма». «Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», — написали на сайте государственного реестра лекарственных средств.

О препарате

Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола.

Выпускает лекарство швейцарская компания Novartis.

Стоимость одной дозы препарата составляет более чем 2 млн долларов.

В России этот препарат детям покупает фонд «Круг добра».

О заболевании

СМА — это генетическое заболевание, которое может протекать с поражением или потерей двигательных нейронов. Оно приводит к ослабеванию мышц, ухудшению двигательных и дыхательных функций.

Со временем люди с таким диагнозом лишаются возможности двигаться, глотать и дышать.

Лотерея

В январе 2021 года мальчик из Барнаула выиграл «Золгенсму» в лотерею.

Ранее сообщалось, что четырехлетний барнаулец не получает лекарство от смертельного заболевания, а его отец штурмует правительство.

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