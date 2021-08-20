Официально: у ковидных беременных повышается риск преждевременных родов и реанимации ребенка

У беременных женщин с коронавирусом повышается риск преждевременных родов и рождения недоношенных детей — к такому выводу пришли специалисты Минздрава РФ по итогам изучения почти 900 данных о беременностях.

Анализировались данные о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом в больнице имени Филатова в Москве в период с 1 января 2020 года по 25 апреля 2021-го.

«У пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения», — заявили в Минздраве.

Кроме того, дети мам, перенесших ковид, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях реанимации. Перинатальная смертность также оказалась выше у пациенток с коронавирусом, пишет «Росбалт».

При этом вакцинация от ковида защищает здоровье беременной и ребенка, заверили в министерстве. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено.