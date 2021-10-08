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Здоровье

Официально: ВОЗ объяснила, что такое постковидный синдром

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала официальное определение постковидного синдрома.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Эксперты предложили опросник из 45 пунктов 460 специалистам и пациентам в разных странах мира, в том числе в России, сообщается на сайте организации.

Согласно итоговому определению, постковидное состояние наблюдается у переболевших коронавирусом спустя три месяца после заражения. Симптомы длятся как минимум два месяца и не могут быть объяснены другим диагнозом. При этом в некоторых случаях они проявляются уже с момента заражения.

В список самых распространенных симптомов вошли затрудненное дыхание, затуманенное сознание и постоянная усталость.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, что в организме могут долго сохраняться фрагменты вируса, которые способствуют длительному раздражению иммунной системы, пишет «Росбалт».

Среди врачей до сих пор нет единого мнения о постковидном синдроме, подчеркнула она.

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