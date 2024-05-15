Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от сухости

Врач-офтальмолог Анна Семакина рассказала, как избавиться от сухости и зуда в глазах. Об этом пишет Life.ru.

По мнению специалиста, сухость может быть вызвана работой отопительных приборов или кондиционера. В таких случаях следует использовать увлажнители воздуха, пить больше жидкости и применять капли.

Кроме того, глаза могут уставать из-за работы за компьютером.

Отмечается, что каждые 20 минут необходимо делать перерыв от работы на 20 секунд — можно просто закрыть глаза или усиленно поморгать, это тоже помогает увлажнить глаза.

Также причинами сухости могут быть возрастные изменения, нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, прием гормональных, неврологических препаратов или препаратов психотерапевтического профиля.

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