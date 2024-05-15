Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от сухости

По мнению специалиста, сухость может быть вызвана работой отопительных приборов или кондиционера. В таких случаях следует использовать увлажнители воздуха, пить больше жидкости и применять капли.
Кроме того, глаза могут уставать из-за работы за компьютером.
Отмечается, что каждые 20 минут необходимо делать перерыв от работы на 20 секунд — можно просто закрыть глаза или усиленно поморгать, это тоже помогает увлажнить глаза.
Также причинами сухости могут быть возрастные изменения, нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, прием гормональных, неврологических препаратов или препаратов психотерапевтического профиля.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае откроют школу для пациентов с рассеянным склерозом.
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