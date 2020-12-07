Ограничить передвижение между регионами предложил глава Минздрава

«Вторая волна показывает нам, что возникающие внутри страны очаги в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует Мурашко РИА Новости".
Также возможен запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей. Речь идет о концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях, пишет «Коммерсентъ».
Михаил Мурашко заявил, что ограничения необходимы, поскольку влиять на ситуацию с помощью медицинских средств пока не получается: «Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере как хотелось бы».
Накануне в России было выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом — 29 039 человек.