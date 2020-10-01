Окружение Путина находится на жестком карантине перед встречами с президентом. «Явки»

Двухнедельный строгий карантин независимо от возраста и регалий проходят люди, которым предстоят контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это позволяет российскому лидеру не пользоваться масками и перчатками, свободно жать руки собеседникам на камеру. А также — не торопиться прививаться.

Карантин для посетителей и окружения Путина организуют в трех местах — сочинских пансионатах «Дагомыс» и «Русь», куда обычным отдыхающим доступ закрыт, а также в комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве, сообщает «Проект».

Гостевые , дачи , отели

Некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории резиденции Ново-Огарево в гостевой части. Но там места быстро закончились. Высшие чиновники могут выбирать места для изоляции.

В «Дагомысе» нужно безвылазно сидеть в номерах до получения результатов теста на коронавирус. При отрицательном результате людей перевозят в более комфортный пансионат «Русь», где можно гулять по территории. <Изоляция в комплексе правительственных дач перед посещением Ново-Огарево проходит по той же схеме.>

Из «Руси» чиновников и журналистов возили после двухнедельного карантина в сочинскую резиденцию Путина «Бочаров ручей».

Путин и Лукашенко в Сочи , 14 сентября 2020. kremlin.ru

Важные атомщики

Такую же процедуру перед встречей с президентом в Кремле пришлось пройти 30 важным сотрудникам атомной отрасли, включая 66-летнего академика Георгия Рыкованова и руководство «Росатома».

Работники атомной отрасли на встрече с президентом. kremlin.ru

«Благодаря всем этим карантинным мероприятиям за счет бюджета Путин 23 сентября пожал Рыкованову руку и лично вручил ему звезду Героя Труда, не боясь заразиться», — говорится в статье.

Газпром — не исключение

Обязательный карантин также проходили глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и многие другие высокопоставленные люди. Со всеми остальными Путин общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии, пишет newsru.com. Так, членов Совета Федерации на встрече 23 сентября отделяла от президента довольно значительная дистанция.

Журналисты

Строгие правила также позволили Кремлю фактически избавиться от журналистов — на мероприятия допускают только личного оператора, фотографа ТАСС и съемочную группу ВГТРК. Все последнее время работу Путина не освещает ни один пишущий журналист — кремлевский пул пишет репортажи удаленно, по трансляции канала «Россия-24».

Парад Победы

О карантине для контактирующих с Путиным впервые стало известно в июне перед проведением отложенного парада Победы на Красной площади. За две недели до парада в санатории и дома отдыха отправили на карантин ветеранов, приглашенных на парад в качестве зрителей. В Кремле заявили, что они находились в «прекрасных условиях» и получили дополнительный доступ к медобслуживанию.

Тоннели

Чуть позже стало известно, что в Ново-Огарево и Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.