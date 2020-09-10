Олег Тиньков опубликовал фото после операции по пересадке костного мозга

Российский миллиардер Олег Тиньков, который недавно перенес операцию по пересадке костного мозга, опубликовал фото в Instagram.

Тиньков написал, что прошло ровно два месяца.

«Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом спасибо богу за все», — отметил миллиардер.

Операцию провели 9 июля в Лондоне. Стоимость такой операции за рубежом может стоить от 200 тыс. до 500 тыс. долларов, писал Forbes.

В публикации говорилось, что в России на процедуру выделяется квота в 2,8 млн рублей, которая покрывает 30 дней лечения в отделении трансплантации, «а реальная себестоимость трансплантации — около 40 тысяч евро».

До операции Тиньков сообщал, что прошел курсы химиотерапии, «пережил два сепсиса, COVID-19 и «кучу побочек».

О том, что у него острая форма лейкемии, миллиардер сообщил в начале марта, пишет bfm.ru. В начале апреля Тиньков объявил, что покидает пост председателя совета директоров Тинькофф банка.

Незадолго до того, как Тиньков рассказал о своей болезни, Минюст США раскрыл претензии властей США к нему: его заподозрили в налоговом мошенничестве при отказе от гражданства Соединенных Штатов, он якобы скрыл от американских властей 1 млрд долларов в доходах и активах.

Дом на Алтае

В 2018-м сообщалось, что Тиньков планирует построить на Алтае дом La Datcha.

На вопрос, куда бы хотелось вернуться в России, Олег Тиньков ответил — на Камчатку и Алтай. В этих регионах бизнесмен планирует построить дома.

Олег Тиньков,

основатель Тинькофф Банка:

— На Камчатку, конечно. Мечтаю построить там La Datcha. В этом году впервые полечу в Горный Алтай. Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, моя тетя там жила, но до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай.

La Datcha — это дачи или сеть домов, которые Олег Тиньков строит по всему миру и сдает их в аренду на тот период, когда сам живет в другом месте.