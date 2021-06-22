Омбудсмен назвала попытки заставить людей привиться нечестной игрой

Попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах — это нечестная игра, заявила в эфире радиостанции « Вести ФМ » уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.

Омбудсмен отметила, что сама идея правильная — оградить общество, а механизмы, которыми она реализуется порождают массовый психоз, боязнь людей к принуждению.

«Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут вакцинироваться по медицинским показаниям», — отметила омбудсмен.

Москалькова обратила внимание на заявлении мэрии Краснодара о том, что чиновники, которые не привьются, ущемляются в правах. По этому поводу она намерена обратиться к прокурору города для проверки, пишет bfm.ru.

Уполномоченный по правам человека также привела в пример жалобы работников компании «Норильский никель», которым сказали, что в случае отказа от вакцинации, они никогда не пойдут в летний отпуск и забудут про премии.