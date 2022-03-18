18 марта
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Здоровье

Он вернется. Эксперты прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом осенью

Новый всплеск коронавируса может прийтись на осень, в новый эпидемический сезон. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

Если не появятся новые мутации, то коронавирусом скоро будут болеть сезонно, как ОРЗ, весной и осенью, добавил эксперт.

«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят», — цитируют Тимакова ТАСС.

По его словам, в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу, и летом ситуация будет стабильная.

Тимаков также отметил, что если человек не перенес омикрон-штамм, то ревакцинироваться нужно уже сейчас.

«Если болели, то можно вакцинироваться до наступления жаркого периода, чтобы нормально переносить вакцину — в конце весны, в начале лета», — добавил он.

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