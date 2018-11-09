ОНФ: в кулерах офисов живут опасные микроводоросли, грибы и микробы

Общероссийский народный фронт предлагает Роспотребнадзору законодательно закрепить периодичность и порядок дезинфекций кулеров в офисах. Специалисты уверены, что делать это раз в три месяца, чтобы предотвратить тяжелые отравления, пишет сайт РТ .

В воде из кулеров могут находиться вредные для организма нитриты и хлороформ, бактерии, подтверждает экспертиза Росконтроля. Они появляются, когда бутыль меняют грязными руками, взявшись за горлышко, которое непосредственно контактирует с гнездом водоприемника. Бактерии с пластика переносятся в воду. Также кулер может загрязниться от колпачка или наклеек.

Татьяна Кусайко,

член комитета Совфеда по социальной политике:

Если кулер не обслуживается вовремя, а бутыль для многократного розлива воды плохо промывается, то на стенках внутри бака с холодной водой появляются микроводоросли, грибы, микробы, которые выделяют в воду токсины. В лучшем случае это чревато желудочно-кишечным расстройством, а в худшем — тяжёлым отравлением или иным заболеванием.

В России в настоящее время нет официальных рекомендаций по срокам очистки кулеров, а также отсутствует регламентирующее их дезинфекцию законодательство.