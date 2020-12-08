Онищенко ополчился на Дедов Морозов и назвал их разносчиками ковида

Профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

При этом, отметил Онищенко, общероссийскую ёлку в Кремле даже в текущей эпидемиологической ситуации провести допустимо, пишет ТАСС.

«Нужно соблюдать меры — чтобы Деды Морозы были в масках, привитые. Это нужно сделать потому, что они могут быть главным разносчиком: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж», — объяснил академик.

На елку детей можно привезти после соответствующего карантина, считает бывший санитарный врач, пишет News.ru.

«Отработать алгоритм их въезда можно и нужно, но решатся ли наши руководители здравоохранения — я не уверен», — отметил Онищенко.

Между тем новогодних детских представлений с присутствием зрителей в Кремле в этом году не будет.