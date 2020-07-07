Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Онищенко оценил угрозу бубонной чумы для России

Первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в угрозу распространения бубонной чумы в России после вспышки заболевания в Монголии.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — заявил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что в России действуют противочумные станции, а каждой весной выставляются специальные отряды, проводящие необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.

Ранее сообщалось, в Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.

Бубонная чума возникает при попадании в организм возбудителя через кожу. Переносчики — блохи, которые паразитируют на крысах и многих других грызунах.

Заразиться бубонной чумой можно через укус кровососущих насекомых, а также через мелких грызунов. Болезнь передается и от человека к человеку несколькими путями: воздушно-капельным, через прикосновения и через предметы, которые трогал зараженный.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость