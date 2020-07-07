Онищенко оценил угрозу бубонной чумы для России

Первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в угрозу распространения бубонной чумы в России после вспышки заболевания в Монголии.

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — заявил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что в России действуют противочумные станции, а каждой весной выставляются специальные отряды, проводящие необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.

Ранее сообщалось, в Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.

Бубонная чума возникает при попадании в организм возбудителя через кожу. Переносчики — блохи, которые паразитируют на крысах и многих других грызунах.

Заразиться бубонной чумой можно через укус кровососущих насекомых, а также через мелких грызунов. Болезнь передается и от человека к человеку несколькими путями: воздушно-капельным, через прикосновения и через предметы, которые трогал зараженный.