Онищенко прокомментировал введение жестких карантинных мер

Возвращать жесткие коронавирусные ограничения недопустимо с экономической и медицинской точек зрения, уверен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, нужно воспитать в россиянах сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим, в том числе посредством наказаний за безответственность, передает ТАСС.

«Потому что мы уже закрыли экономику на три месяца, все сидели по домам. И чем это кончилось — 7% потери ВВП. А кто потерял — нефтяники, газовики? Нет, школы потеряли и больницы», — сказал Онищенко.

По его словам, если заразился ребенок, надо отправлять на карантин отдельный класс или, если необходимо, учебное заведение.

«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — уверен бывший главный санитарный врач РФ.

При этом россиян нужно сначала обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты, пишет bfm.ru.

Онищенко уверен — возвращение жестких ограничительных мер вплоть до карантина пагубно скажется и с медицинской точки зрения, поскольку сидящие взаперти люди в условиях гиподинамии и хронического стресса не получают медицинскую помощь: «Смертность мы получим — ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили».

Новый антирекорд

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 12 846 новых случаев ковида, это рекордное значение с момента начала пандемии, данные опубликованы опертштабом.

Накануне в России за сутки выявили 12 126 инфицированных, сообщает оперативный штаб.

Более 10 тыс. заболевших за сутки в России не было с середины мая. Суточный прирост 12 тыс. — это рекорд с начала эпидемии ковида в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 мая — 11 656 новых случаев.