8 августа
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Здоровье

Онкобольному полностью восстановили утраченный нос

Самарские и московские врачи прооперировали пациента из Челябинска, которому удалили нос в ходе лечения рака кожи.

Операция в онкодиспансере.
Операция в онкодиспансере.
"Надежда".

До этого мужчина не мог принимать пищу, пить воду и нормально разговаривать.

Провели компьютерную томографию и с помощью системы хирургической навигации врачи виртуально воссоздали утраченную геометрию лица.

Для каркаса носа создали анатомическую пластину из титана, хрящевые части были напечатаны на 3D-принтере из собственных тканей хряща мужчины.

Для восстановления кожных покровов, врачи использовали ткани с предплечья пациента. Операция длилась 10 часов, в ней участвовали более десяти специалистов.

Пациента уже выписали из стационара, он чувствует себя хорошо, сообщили в Минздраве России.

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