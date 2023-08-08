Онкобольному полностью восстановили утраченный нос

До этого мужчина не мог принимать пищу, пить воду и нормально разговаривать.
Провели компьютерную томографию и с помощью системы хирургической навигации врачи виртуально воссоздали утраченную геометрию лица.
Для каркаса носа создали анатомическую пластину из титана, хрящевые части были напечатаны на 3D-принтере из собственных тканей хряща мужчины.
Для восстановления кожных покровов, врачи использовали ткани с предплечья пациента. Операция длилась 10 часов, в ней участвовали более десяти специалистов.
Пациента уже выписали из стационара, он чувствует себя хорошо, сообщили в Минздраве России.
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