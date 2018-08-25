Онколог назвала самый вредный продукт для здоровья

Карин Михелс, профессор Гарварда и директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета, заявила, что пальмовое масло — самый вредный продукт. Она назвала его «чистым ядом» и «одной из худших вещей, которые можно съесть».

Профессор заявила, что пальмовое масло на 80% состоит из насыщенных жиров — это в два раза больше, чем в сале. Употребление продукта значительно повышает содержание в крови так называемого «плохого холестерина». Он в свою очередь повышает риск атеросклероза, а также других опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Михелс рекомендует ограничить потребление любых продуктов, содержащих насыщенные жиры. Среди них: масло, сыр, сосиски. Вместо них лучше есть жирную рыбу, овощи и орехи, подсолнечное и оливковое масло.

Некоторые ученые не согласны со мнением Карин Михелс и считают, что вред от насыщенных жиров порой переоценивается. Более того, сторонники пальмового масла утверждают, что оно укрепляет иммунитет и позволяет снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, пишет МК.