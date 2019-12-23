Онколог назвала шесть настораживающих симптомов рака

К опухолям головы и шеи относят онкологические заболевания носа, рта, гортани, глотки, слюнных желез и придаточных пазух. Доля опухолевых образований области головы и шеи составляет около 20% онкологической заболеваемости.
Симптому, которые могут указать на риск рака головы и шеи:
- возникновение уплотнений и шишек, на которые люди «годами не обращают внимания»,
- внезапные приступы боли,
- появления «непонятных» выделений во рту и дискомфоре при глотании,
- обнаружение новых пигментных пятен или рост новых,
- после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли «на ровном месте»,
- когда зубы начинают шататься без особых причин.
Успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84% больных.
По данным статистики, каждый год раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч жителей России.