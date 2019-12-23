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Здоровье

Онколог назвала шесть настораживающих симптомов рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала, в каких случаях стоит обратиться к врачу, чтобы избежать развития рака, сообщает радио «Говорит Москва».

Женщина, шея, нос.
Женщина, шея, нос.
СС0

К опухолям головы и шеи относят онкологические заболевания носа, рта, гортани, глотки, слюнных желез и придаточных пазух. Доля опухолевых образований области головы и шеи составляет около 20% онкологической заболеваемости.

Симптому, которые могут указать на риск рака головы и шеи:

  • возникновение уплотнений и шишек, на которые люди «годами не обращают внимания»,
  • внезапные приступы боли,
  • появления «непонятных» выделений во рту и дискомфоре при глотании,
  • обнаружение новых пигментных пятен или рост новых,
  • после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли «на ровном месте»,
  • когда зубы начинают шататься без особых причин.

Успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84% больных.

По данным статистики, каждый год раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч жителей России.

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