Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала, в каких случаях стоит обратиться к врачу, чтобы избежать развития рака, сообщает радио «Говорит Москва».

К опухолям головы и шеи относят онкологические заболевания носа, рта, гортани, глотки, слюнных желез и придаточных пазух. Доля опухолевых образований области головы и шеи составляет около 20% онкологической заболеваемости.

Симптому, которые могут указать на риск рака головы и шеи:

возникновение уплотнений и шишек , на которые люди «годами не обращают внимания»,

на которые люди «годами не обращают внимания», внезапные приступы боли,

появления «непонятных» выделений во рту и дискомфоре при глотании,

обнаружение новых пигментных пятен или рост новых,

после диагностирования острого отита , заложенности носа и головой боли «на ровном месте»,

заложенности носа и головой боли «на ровном месте», когда зубы начинают шататься без особых причин.

Успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84% больных.

По данным статистики, каждый год раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч жителей России.