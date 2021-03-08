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Здоровье

Онколог объяснил, почему колбаса может быть опаснее сигарет

Колбаса может быть вреднее для организма, чем сигареты — виной всему канцерогены, рассказал главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук профессор Александр Серяков.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

Как сообщает «Прайм», 50 граммов сырокопченого сервелата по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. При этом профессор Серяков уточнил, что разовое употребление этого продукта не приведет к серьезным последствиям для организма, а вот постоянное увлечение копченной колбасой и прочими изделиями из красного мяса способно увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода.

«Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения», — уточнил эксперт.

Ученые полагают, что красное мясо содержит вещества, которые повышают риск развития раковых клеток.

По словам Александра Серякова, красное мясо с большой вероятностью провоцирует развитие рака.

«Колбаса содержит добавленные в качестве фиксатора окраски нитрит натрия или нитрит калия — они придают ей привычный нам розовый цвет, и они же помогают предотвратить развитие в колбасе смертельно опасных возбудителей ботулизма. Однако, попадая в кишечник человека, эти вещества могут превращаться там в канцерогенные нитрозамины», — добавил специалист.

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