Онколог объяснил разницу в иммунитете переболевших и привитых от ковида

После перенесенного COVID-19 и после прививки формируются разные формы иммунитета, пишет « Московский комсомолец ».

Исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев объяснил, в чем отличие, и чем рискуют те, кто отказывается от прививки.

Медик отметил — иммунитет может сформироваться естественным образом, но вакцинация тоже нужна, потому что она предотвращает повторное заболевание и его новые формы. Кроме того, прививка постепенно снижает вероятность заражения.

«Там совершенно разные будут антитела и разные формы иммунитета. И в общем лучше, конечно, иметь все типы разных антител, чтобы обладать максимальной защитой. Вакцина работает и против „альфа-варианта“, и против „дельта-варианта“ вируса, и всех остальных — просто в разной степени», — заявил Фоминцев.

Врач предупредил, что без прививки избежать болезни будет трудно, пишет «Росбалт».

Фоминцев считает, что лучше пережить некоторое недомогание после введения вакцины, чем заболеть.

Онколог добавил, что положительно относится к массовой вакцинации.