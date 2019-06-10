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Здоровье

Онколог рассказал, где в Алтайском крае чаще всего болеют раком

Главврач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов назвал районы, в котором высокая заболеваемость онкологией. Средний для края показатель заболеваемости составляет 530,5 случая на 100 тысяч населения, пишет «КП на Алтае».

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

По словам Вихлянова, высокая заболеваемость в Быстроистокском, Тогульском, Бийском и Романовском районах.

Меньше всего — в Табунском, Алтайском, Залесовском и Шипуновском районах.

Высокая смертность от рака в Баевском, Кытмановском, Угловском и Рубцовском районах. А низкая — в Белокурихе и Егорьевском, Ельцовском, Солонешенском районах.

Вихлянов также отметил, что в крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии. По его словам, о 27% всех онкозаболеваний в регионе становится известно на профосмотрах.

Ранее Алтайский край и Республику Алтай отметили в списке регионов, где наблюдается высокая заболеваемость онкологией. По данным Алтайкрайстата, новообразования в структуре смертности в Алтайском крае составляют 15,5%.

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