Онколог рассказал, где в Алтайском крае чаще всего болеют раком

Главврач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов назвал районы, в котором высокая заболеваемость онкологией. Средний для края показатель заболеваемости составляет 530,5 случая на 100 тысяч населения, пишет «КП на Алтае».

По словам Вихлянова, высокая заболеваемость в Быстроистокском, Тогульском, Бийском и Романовском районах.

Меньше всего — в Табунском, Алтайском, Залесовском и Шипуновском районах.

Высокая смертность от рака в Баевском, Кытмановском, Угловском и Рубцовском районах. А низкая — в Белокурихе и Егорьевском, Ельцовском, Солонешенском районах.

Вихлянов также отметил, что в крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии. По его словам, о 27% всех онкозаболеваний в регионе становится известно на профосмотрах.

Ранее Алтайский край и Республику Алтай отметили в списке регионов, где наблюдается высокая заболеваемость онкологией. По данным Алтайкрайстата, новообразования в структуре смертности в Алтайском крае составляют 15,5%.