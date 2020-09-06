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Здоровье

Онколог рассказал, при каких изменениях в родинках нужно срочно бежать к врачу

Некоторые изменения в родинках являются признаком развития онкологических заболеваний. Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал «Пятому каналу», в каких случаях стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Медицина. Здоровье. Врачи.
Медицина. Здоровье. Врачи.
СС0

По словам врача, нужно обращать внимание на размер и цвет родинок.

«Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров. Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту», — рассказал Мяснянкин.

Особого внимания требуют родинки на спине. Из-за своего расположения они чаще травмируются, также кожа на спине легко обгорает.

Врач также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться избавиться от родинки. «Это может быть даже опасней, может простимулировать злокачественный процесс в родинке», — пояснил Мяснянкин.

По его словам, регулярные визиты к врачу рекомендованы тем, у кого есть генетическая предрасположенность к онкологии. «Те люди, которые любят много загорать, те, у кого есть в анамнезе ожоги, облезание кожи, также те пациенты, у которых есть родственники с раком кожи или меланомой, должны раз в год показываться специалистам», — отметил медик.

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