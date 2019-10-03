Онкологи национального центра составили график увольнений, чтобы пациенты могли продолжить лечение

«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнения», — рассказал Менткевич.

Также он сообщил, что с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который не уйдет до тех пор, пока его увольнение не будет безопасно для онкобольных детей, пишет polit.ru.

По словам Менткевича, 2 октября заявления об увольнении написали девять специалистов — шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи. Некоторые специалисты сейчас находятся в отпуске, но они также написали заявления, которые передадут в центр, когда выйдут на работу.

Родителям пациентов пригрозили выписать детей из больницы, если они придут на пресс-конференцию, сообщается в Twitter профсоюза медработников.

Пресс-конференция, прошедшая 2 октября, была посвящена массовым увольнениям врачей из центра.

Развитие конфликта

1 октября глава Национального медицинского исследовательского центра НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди назвал ультиматум онкологов спекуляцией, а конфликт с администрацией — местным. В тот же день администрация освободила заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича от должности исполняющего обязанности завотделением, так как он был инициатором видеообращения врачей.

В Минздраве выступления четырех врачей онкоцентра Блохина назвали грубым нарушением врачебной этики.

30 сентября четверо сотрудников от лица всех 26 врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили, что новое руководство «дестабилизирует работу всей онкологической службы» в стране и пригрозили увольнением в полном составе. Также они рассказали, что в центре «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, палаты переполнены больными». Новые корпуса строятся уже 20 лет, а их эксплуатация откладывается «из года в год».

Врачи требовали отстранить руководство НИИ детской онкологии, «обоснованно и прозрачно» распределять зарплаты сотрудникам, а также провести аудит строительства новых корпусов института.