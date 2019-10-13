Онкологи рассказали, как выявить опасную родинку

Под обычные родинки обычно маскируется один из самых опасных и агрессивных видов рака — меланома. Столичный врач-онкодерматолог Игорь Утяшев рассказал изданию «Вечерняя Москва» о признаках, которые говорят, что родинку нужно немедленно показать специалисту.

Изменения с кожей и появление новых родинок — чаще оказываются доброкачественными. Но в случае меланомы очень опасно упускать ее развитие именно на ранней стадии.

Дело в том, что в этот момент она полностью излечима. Но при метастазах склонна развиваться очень быстро и, чаще всего, привести к смерти.

Как определить , что родинка опасна?

По словам эксперта, беспокойство должны вызывать рост и изменения в состоянии родинок, наблюдаемые в течение месяца и дольше. Кроме того, в целях диагностики можно воспользоваться формулой «a, b, c, d»: