Онкологи рассказали, как выявить опасную родинку

Изменения с кожей и появление новых родинок — чаще оказываются доброкачественными. Но в случае меланомы очень опасно упускать ее развитие именно на ранней стадии.
Дело в том, что в этот момент она полностью излечима. Но при метастазах склонна развиваться очень быстро и, чаще всего, привести к смерти.
Как определить, что родинка опасна?
По словам эксперта, беспокойство должны вызывать рост и изменения в состоянии родинок, наблюдаемые в течение месяца и дольше. Кроме того, в целях диагностики можно воспользоваться формулой «a, b, c, d»:
- А — асимметрия. Например, круглая родинка приняла другую форму;
- B — бордюр. Край родинки становится неровным, рваным;
- С — цвет. Родинка может сильно потемнеть, либо посветлеть, порозоветь или стать неровно окрашенной;
- D — динамика. Для меланомы характерен очень быстрый рост, кроме того, она приподниматься над поверхностью кожи.