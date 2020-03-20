Опасная инфекция COVID-19. Как в Барнауле сдать анализы на коронавирус?

Пандемия коронавируса и распространение опасной инфекции в мировых масштабах оставляет все меньше равнодушных к этой проблеме людей. У многих возникает вполне закономерный вопрос — можно ли сдать анализы на наличие COVID-19.

Как можно сдать анализы на коронавирус?

Если вы обычный житель Алтайского края, в последнее время не были в одной из стран, где эпидемиологическая ситуация по COVID-19 является неблагополучной и не контактировали с людьми, которые были в таких государствах, то просто по своему желанию провериться на опасную инфекцию у вас не получится.

В краевом управлении Роспотребнадзора нашу редакцию заверили в том, что информация о всех людях, прибывающих в регион из стран с неблагополучной эпид-обстановкой по коронавирусу, поступает в ведомство.

Этот тезис также подтвердили в региональном минздраве и объяснили, что прибывшим из-за рубежа предписывают на 14 дней оставаться дома, соблюдать меры, необходимые на период самоизоляции — мерить температуру и соблюдать правила личной гигиены.

Если никаких симптомов заболевания нет — то все хорошо.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

В случае же появления симптомов, характерных для COVID-19, необходимо связаться по телефону со своей поликлиникой, либо вызвать бригаду скорой помощи, объяснив ситуацию.

В этом случае специалисты произведут забор анализов.

Кроме того, анализы на возможное наличие коронавирусной инфекции производят у тех жителей Алтайского края, кто болен внебольничной пневмонией.

Надо ли просто так сдавать анализы на коронавирус?

В краевом минздраве подчеркивают, что людям, не находящимся в зоне риска, то есть не бывавшим в недавнем времени в неблагополучных по COVID-19 странах и не контактировавшим с таковыми, не нужно сдавать анализов на наличие инфекции.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Имеется ли в Алтайском крае в принципе возможность тестирования на коронавирус?

В региональном минздраве по этому поводу сообщают следующее: «В Алтайском крае имеются тест-системы для проведения исследований на наличие вируса новой коронавирусной инфекции COVID-19, решение об обследовании принимает участковый врач в соответствие с показаниями и рекомендациями Федеральной службы Роспотребнадзора».

По данным на 20 марта 2020 года, случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае нет.

В Барнауле создан оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.