Опасная инфекция COVID-19. Как в Барнауле сдать анализы на коронавирус?

Как можно сдать анализы на коронавирус?
Если вы обычный житель Алтайского края, в последнее время не были в одной из стран, где эпидемиологическая ситуация по COVID-19 является неблагополучной и не контактировали с людьми, которые были в таких государствах, то просто по своему желанию провериться на опасную инфекцию у вас не получится.
В краевом управлении Роспотребнадзора нашу редакцию заверили в том, что информация о всех людях, прибывающих в регион из стран с неблагополучной эпид-обстановкой по коронавирусу, поступает в ведомство.
Этот тезис также подтвердили в региональном минздраве и объяснили, что прибывшим из-за рубежа предписывают на 14 дней оставаться дома, соблюдать меры, необходимые на период самоизоляции — мерить температуру и соблюдать правила личной гигиены.
Если никаких симптомов заболевания нет — то все хорошо.
В случае же появления симптомов, характерных для COVID-19, необходимо связаться по телефону со своей поликлиникой, либо вызвать бригаду скорой помощи, объяснив ситуацию.
В этом случае специалисты произведут забор анализов.
Кроме того, анализы на возможное наличие коронавирусной инфекции производят у тех жителей Алтайского края, кто болен внебольничной пневмонией.
Надо ли просто так сдавать анализы на коронавирус?
В краевом минздраве подчеркивают, что людям, не находящимся в зоне риска, то есть не бывавшим в недавнем времени в неблагополучных по COVID-19 странах и не контактировавшим с таковыми, не нужно сдавать анализов на наличие инфекции.
Имеется ли в Алтайском крае в принципе возможность тестирования на коронавирус?
В региональном минздраве по этому поводу сообщают следующее: «В Алтайском крае имеются тест-системы для проведения исследований на наличие вируса новой коронавирусной инфекции COVID-19, решение об обследовании принимает участковый врач в соответствие с показаниями и рекомендациями Федеральной службы Роспотребнадзора».
По данным на 20 марта 2020 года, случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае нет.
В Барнауле создан оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.