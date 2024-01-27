Опасные комары в туристической стране покусали россиян и испортили им отдых

Россияне пожаловались на комаров, которые принесли лихорадку денге на Пхукет, сообщает "Реальный Пхукет 18+".

Туристка рассказала, как вместе с мамой жила в резорте на Чалонге в домиках вокруг бассейна, утопающих в зелени. Как оказалось, они были не одни. Вместе с ними — рой комаров.

"В общем, во дворе началась эпидемия денге, моя 66 летняя мама почти месяц пролежала после заражения. За отпуск страшно похудела, сейчас еле ходит", — рассказала женщина.

Кроме нее переболели еще 6-7 человек, из них двое детей.

Тайцы на просьбу потравить комаров не реагируют.

Справка Лихорадка денге - острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.

Ранее туристы из Египта завезли в Россию лихорадку денге.

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