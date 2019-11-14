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Здоровье

Опасный «синдром отсутствия отпуска» подстерегает россиян

Регулярный отказ от отпуска или его перенос на следующий год может повлечь за собой опасные последствия, в том числе «синдром отсутствия отпуска»

Отпуск.
Отпуск.
СС0

Без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии, считает главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, пишет Lenta.Ru.

Так, начинают страдать пищеварительная, нервная и сердечно-сосудистая системы, отдельные органы.

«Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен какой-то допинг — алкоголь, например», — отметил специалист.

Организм рано начнет подавать сигналы о необходимости отдыха. Речь идет об излишней раздражительности, ухудшении отношений с коллегами, потере концентрации, частых ошибках, быстрой утомляемости, регулярных головных болях и проблемах со сном.

Ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск преждевременной смерти у таких работников выше на 20%., пишет mail.ru. А продолжительность жизни снижается на 10 лет.

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