Опасный «синдром отсутствия отпуска» подстерегает россиян

Без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии, считает главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, пишет Lenta.Ru.
Так, начинают страдать пищеварительная, нервная и сердечно-сосудистая системы, отдельные органы.
«Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен какой-то допинг — алкоголь, например», — отметил специалист.
Организм рано начнет подавать сигналы о необходимости отдыха. Речь идет об излишней раздражительности, ухудшении отношений с коллегами, потере концентрации, частых ошибках, быстрой утомляемости, регулярных головных болях и проблемах со сном.
Ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск преждевременной смерти у таких работников выше на 20%., пишет mail.ru. А продолжительность жизни снижается на 10 лет.