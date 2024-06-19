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Здоровье

Опасное заболевание, убивающее зараженных через два дня, распространяется по Японии

В Японии рекордно выросло число людей, заболевших плотоядной бактерией стрептококка. При заражении и отсутствии лечения она может убить человека в течение двух суток, сообщает Lenta.ru.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

О болезни

В период с начала 2024 года по 5 мая в Японии был зафиксирован 801 случай заболевания гемолитическим стрептококком. Эти цифры почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Известно, что большинство смертей происходит в течение двух дней. Как только пациент утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена. После этого больной может умереть в течение 48 часов.

Смертность

По словам ученых, при сегодняшних темпах распространения болезни число случаев заболевания в Японии может достичь 2,5 тыс. к концу 2024 года. Уровень смертности при этом может составить 30%.

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