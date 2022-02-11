Операции детям в Барнауле будут делать с помощью почти волшебного оборудования

В Центре охраны материнства и детства в Барнауле появилась новейшее оборудование. Врачи не нарадуются: теперь можно будет работать с комфортом, сократить время операций и очередь пациентов и совершенно по-новому обучать студентов. Комплексное оснащение операционной обошлось в 11,317 млн рублей.

Без теней

Заместитель главного врача по хирургии, профессор Юрий Тен рассказывает, что оборудование предыдущего поколения поступило в больницу еще 10 лет назад, и казалось самым передовым. Но у хирургов возникали проблемы.

Лампа хоть и называлась безтеневой, но тень все же давала большую. «Двигаешь ладонью и не видно операционное поле, в темноте вообще трудно что-то сделать, иногда приходилось надевать специальную налобную лампу», — говорит Тен.

Даже самая обычная грыжа с таким оборудованием представляла трудность для хирурга не говоря о более «ювелирных» работах. С новой лампой свет падает везде, можно сдвинуть голову к самой операционной ране или как угодно двигать руками.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Как лежит пациент

Управлять хирургическим столом тоже приходилось вручную, теперь все делает специальный пульт. Им могут манипулировать санитары, позволяя операционной бригаде не отвлекаться.

Удобное для хирурга положение тела пациента очень важно, от этого зависит, насколько качественно пройдет сама операция. Врач может с филигранной точностью и под нужным углом выстроить правильное комфортное положение тела пациента и не рискует излишне повредить органы, что особенно актуально при оперировании младенцев.

По словам Юрия Тена, время имеет большое значение: «Три часа или час идет операция — разница большая». Он вспоминает, что однажды пришлось оперировать огромную опухоль без отрыва от стола 12 часов.

Допустим, опухоли средостения раньше оперировали два-три часа. Там хирургу часто мешают сердце и легкие пациента, приходилось их «отодвигать». Благодаря новому оборудованию время удалось сократить в полтора раза. «Здесь чувствуешь в себе больше сил, ты просто счастлив», — говорит Юрий Тен.

Количество операций теперь можно увеличить на 20%, а значит сократить очередь пациентов.

Сенсорное управление также позволяет хирургу быстро настраивать параметры операции и даже окружающей среды. Например, оборудование может поддерживать температуру в районе стола +37С. Это необходимо для новорожденных детей: остудить или, наоборот, перегреть ребенка во время операции может быть опасно для его жизни.

Цифра 2705 это операций провели в Центре охраны материнства и детства за 2021 год, не включая перинатальный центр.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Видеть больше

Новая операционная открыла и новые возможности для обучения. «Раньше студентам и молодым врачам приходилось всей группой заходить в операционную, вставать на „полку“ и смотреть сверху вниз. А если голова закружится, то, бывало и падали прям на хирурга», — вспоминает Юрий Тен.

Теперь изображение всего, что делается в операционном поле, можно вывести на экран, получится высокоточная картинка. Экран можно поставить и в учебной комнате, чтобы было удобно смотреть. Видеосвязь дает возможность буквально показать все тонкости операции коллегам из других медицинских учреждений по всему миру. И сами врачи Центра охраны материнства и детства могут пересмотреть свою работу и обсудить ее детально.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Точные операции

С помощью нового оборудования теперь можно будет точнее и проще оперировать сложные патологии. Например, болезнь Гиршпрунга. Такую операцию уже сделали нескольким малышам.

Болезнь Гиршпрунга — это врожденное поражение преимущественно нижних отделов толстой кишки, при котром на определенном участке этот орган просто не работает, не участвовует в нормальном процессе перистальтики.

Клинически у ребенка длительная задержка стула и вздутие живота. Такое встречается у одного на 5000 новорожденных, при этом симптомы могут проявляться как в младенчестве, так и к школьному возрасту. Описаны фатальные исходы на фоне интоксикации.

Исправить патологию можно только хирургически. Раньше врачи проводили двухэтапное лечение, а теперь готовы переходить на одноэтапные щадящие операции.