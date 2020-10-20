Определены сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября и в декабре. Такие сроки назвал гендиректор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев, сообщает « Интерфакс ».

В масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется ежедневно.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром им. Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа. Это аденовирусный препарат на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. За счет него в клетках появляется белок, вызывающий иммунитет и способствующий развитию антител. Первыми смогут привиться россияне из группы риска и врачи.

Второй разработанный в России препарат — вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В «ЭпиВакКороне» содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков, которые позволяют иммунной системе распознать частицы вируса и отреагировать на коронавирус, пишет Lenta.ru.

Ранее инструкцию по применению вакцины «ЭпиВакКорона» разместили в Государственном реестре лекарственных средств.

Третью вакцину разрабатывает центр им. Чумакова, клинические исследования проводятся в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Планируется, что они закончатся в ноябре 2020 года. Препарат цельновирионный — в нем используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.