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21 мая
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Здоровье

Опрос россиян выявил, каких врачей не хватает в поликлиниках

Подавляющее большинство россиян (86%) сообщили о нехватке медработников. При этом 53% признались, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%), пишет RT.

Таковы данные опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет bfm.ru.

«Проблемы с кадрами и оснащенностью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности в России. До тех пор, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — приводит ОНФ слова сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля.

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