Опубликован список домашних вещей, вызывающих онкозаболевания

По данным Clutch.ua, следует избегать долгого контакта с некоторыми бытовыми предметами, многие из которых с виду кажутся абсолютно безобидными.

В опубликованный список вошли химические вещества — средства для чистки предметов и поверхностей, освежители воздуха, краски для волос и лаки.

Опасность дома

Опасность может таиться и в хозяйственных принадлежностях — баночках с нафталином, декоративных свечах и занавесках для душа.

На кухне угрозы подстерегают на каждом шагу в лице сковородок с тефлоновым покрытием, пластиковых контейнеров и бутылочек для воды, пишет «Росбалт». Следует держаться подальше и от старой, грязной обуви.

Влияние

В составе упомянутых вещей присутствуют канцерогенные вещества — формальдегид, триклозан, алюминий, свинец, фталаты и бисфенол А. При контакте с кожей человека или при вдыхании они способны повлиять на ДНК здоровых клеток и привести к развитию злокачественных процессов.