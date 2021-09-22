Опубликована новая версия рекомендаций по лечению ковида. Исключения и схемы

В этом варианте обновлены разделы по лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных, сообщает РИА Новости.
Исключение препарата
Минздрав России исключил препарат умифеновир из схемы лечения пациентов с факторами риска и легким течением коронавируса в условиях стационара.
Схемы
Переработаны схемы для людей со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против ковида).
Генная инженерия
Раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения ковида — уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов, пишет bfm.ru.
Новый раздел
В документ добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия».
Он отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В раздел неотложной терапии добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов.
Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.