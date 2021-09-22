Опубликована новая версия рекомендаций по лечению ковида. Исключения и схемы

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.

В этом варианте обновлены разделы по лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных, сообщает РИА Новости.

Исключение препарата

Минздрав России исключил препарат умифеновир из схемы лечения пациентов с факторами риска и легким течением коронавируса в условиях стационара.

Схемы

Переработаны схемы для людей со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против ковида).

Генная инженерия

Раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения ковида — уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов, пишет bfm.ru.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Новый раздел

В документ добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия».

Он отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел неотложной терапии добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов.

Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.